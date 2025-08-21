Çanakkale Orman Yangınları 5 Bin 236 Hektar Zarar Gördü

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINLARI ETKİLİ OLDU

Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü, Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınları toplamda 5 bin 236 hektar ormanlık alanı etkiledi. Sarıcaeli köyü ve Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos’ta başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan yoğun müdahalelerle 9 Ağustos saat 14.30 civarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç’e bağlı Saçaklı köyündeki birçok evin zarar gördüğü belirtildi.

KEPEZ BELDESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kepez beldesinde 11 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise, yapılan müdahale çalışmalarının ardından 12 Ağustos saat 14.45 civarında kontrol altına alındı. Bu yangında Güzelyalı köyünde birçok yerleşim yeri zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta başlayan yangın ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Tedbir olarak, 7 köy boşaltılırken yangında can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum oldu. Yangın, 18 Ağustos saat 11.00 civarında kontrol altına alındı.

ORMANLIK ALANLARDA ZARAR TAHLİL EDİLDİ

Çanakkale’de 8 gün içerisinde çıkan 4 büyük orman yangınında toplamda 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Sarıcaeli köyündeki yangında 617 hektar, Bayramiç ilçesinde 965 hektar, Kepez beldesindeki yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesindeki yangında 3 bin 111 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Ayrıca, yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlayacağı ve altyapı çalışmalarının ardından yeniden ağaçlandırma yapılacağı ifade edildi. Bölgede imara açılmanın kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.