Çanakkale Orman Yangınları Zarar Verdi

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINLARI BÜYÜK ZARAR VERDİ

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü, Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında toplamda 5 bin 236 hektar orman alanı zarar görüyor. Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos’ta başlayan yangınlar, hava ve karadan yapılan müdahalenin ardından 9 Ağustos’ta saat 14.30 sularında tamamen kontrol altına alındı. Bu yangınlar sonucunda Bayramiç ilçesindeki Saçaklı köyünde birçok ev zarar gördü.

KEPEZ BELDESİNDE YANGININ İKİNCİ DALGASI

Kepez beldesinde 11 Ağustos’ta başlayan orman yangını, etkili müdahalelerin ardından 12 Ağustos’ta saat 14.45 civarında tamamen kontrol altına alındı. Bu yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde de birkaç ev zarar gördü. Gelibolu ilçesindeki Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı ve 18 Ağustos’ta saat 11.00 sularında kontrol altına alındı.

SONUÇLAR VE ZARARLAR

Çanakkale’de 8 gün içerisinde meydana gelen 4 büyük yangın sonucunda toplam 5 bin 236 hektar orman alanı zarar gördü. Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç yangınında 965 hektar, Kepez beldesindeki yangında 543 hektar ve Gelibolu yangınında 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.