Çanakkale Orman Yangınları Zararları Tespit Edildi

ÇANAKKALE ORMAN YANGINLARININ ZARARLARI UYDUDAN GÖRÜNDÜ

Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü ve Kepez beldesindeki orman yangınlarının verdiği zarar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri tarafından yapılan çalışmalarla, uydu görüntüleri kullanılarak ortaya kondu. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, “Özellikle zararların, hasarların ortaya çıkarılması ve bundan sonraki yapılacak yeni ormanlaştırma veya yeniden ihya çalışmalarına öncülük etmesi açısından önemli” dedi.

8 AĞUSTOS’TA BAŞLAYAN YANGINLAR

Kentte, merkez Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos’ta başlayan orman yangını, 9 Ağustos’ta kontrol altına alındı ve yaklaşık 617 hektar orman alanı zarar gördü. Kepez beldesinde ise 11 Ağustos’ta alevler yükseldi ve yangın 12 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Bu yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde birçok ev hasar gördü ve 543 hektarlık orman alanı da küle döndü. ÇOMÜ akademisyenlerinin yapmış olduğu çalışmayla, iki büyük yangının etkileri uydu fotoğraflarıyla belgelendi.

EĞİTİM VE HIZLI VERİ DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Erenoğlu, “Kentimizde 8 ile 12 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir yangın felaketi yaşandı. Kepez beldesindeki orman yangını kampüslerimizi de etkilediği için özellikle odaklandık. Yangın oldukça geniş bir alanda gerçekleşti” diye konuştu. Ayrıca, “Yangın doğal bir afet ancak yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasındaki iyileştirme faaliyetlerine üniversite olarak akademik vizyon vermekle yükümlüyüz” şeklinde ekledi.

YANGININ ETKİLERİ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Erenoğlu, Dardanos yerleşkesinin büyük oranda yangından etkilendiğini belirtti ve “Yangın öncesi ve sonrası uydu görüntüleme teknikleri ve insansız hava aracı teknolojilerinden yararlanarak yanmış bölgeleri modelledik. Ortofotolar ve koordinatlı haritalar ürettik” dedi. Yangının bitki örtüsüne ve ağaçlara zararını sınıflandırdıklarını belirten Erenoğlu, “Verinin Avrupa Uzay Ajansı’ndan elde edilmesinden yangın etkisinin modellenmesine kadar bilimsel yöntemler kullandık” diye ifade etti.

Yeniden yapılandırma çalışmalarının geleceğine dair ise, “Bu süreçte hızlı bir şekilde verileri ortaya koyduk. Umuyorum ki yangına dirençli bitki örtüsünün yeniden ihyası noktasında gerekli çalışmalar hızla yürütülecek” dedi. Ziraat Fakültesi’ndeki deneme alanlarının kaybına da değinen Prof. Dr. Erenoğlu, “İlgili kamu kurumları ve bilimsel araştırma projelerinin desteğiyle üretim tesislerini eskisinden daha iyi bir şekilde yapacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü.