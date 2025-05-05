Çanakkale Ormanlarına Girişler Yasaklandı

ÇANAKKALE ORMANLARINA GİRİŞ YASAK

Çanakkale Valiliği, ormanlara sadece görevlilerin giriş yapmasına izin verecek yeni bir karar aldı. Bu karar, 1 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Valilik, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik koşulların oluşmasının beklendiğini ifade etti. Bu nedenle, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.

YÜKSEK RİSKE DİKKAT

Valilik açıklamasında, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması bekleniyor. Bu durum, yüksek sıcaklıklar, aşırı rüzgar ve düşük nem gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

GİRİŞ YASAKLARI HAKKINDA

Bu bağlamda, 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde, “Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler” hükmüne uygun olarak, Çanakkale sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran’dan 30 Eylül 2025 tarihine kadar girişler yasaklandı.