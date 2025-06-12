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Çanakkale Sağlık-1 Botu’nda Patlama!

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OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale Kumkale’de bir sağlık botunda gerçekleşen patlama sonucunda bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Patlama ile ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.” Ayrıca, hadise ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

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