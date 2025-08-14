Haberler

Çanakkale Savaşları İçin Anma Töreni Yapıldı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’in vefat yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenliyor. Etkinlik, Hüseyin Avni Bey’in mezarının bulunduğu alanda gerçekleştiriliyor.

KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Törende, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve tüm kahraman Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua ediliyor. Bu anlamlı etkinlik, savaşta yaşanan fedakarlıkları anmak ve hatırlamak amacı taşıyor.

