Çanakkale Savaşları İçin Tören Düzenlendi

ANMA ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Fransız Askeri Mezarlığı’nda bir tören düzenlendi. Törende, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı kapsamında Türkiye’ye gönderilen 80 bin Fransız askerinin 27 bininin akıbetinin bilinmediğini belirtti. Dumont, “Böylesi önemli bir günde sadece Fransız ve müttefik askerleri anmıyoruz. Bu yarımadada hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin de hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” diyerek, Türk yetkililere, Fransız Büyükelçiliği adına bu “kutsal alanı” korumaya yönelik işbirlikleri için teşekkürlerini sundu.

DUMONT’UN ŞİİRSEL PAYLAŞIMI

Dumont, konuşmasını Fransız şair ve yazar Guillaume Apollinaire’nin “Mucizeler hepimize ve Çanakkale Savaşı’nın ortak hafızasına hitap ediyor. Zira birlikte hatırlamak, birlikte inşa etmek demektir. Ölenlerin nerede olduğunu kimse bilmiyor ama yaşayanların onlarla gecenin ortasında alçak bir sesle konuştuğu bir ülkedir hafıza.” dizeleriyle tamamladı. Ardından, Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaş sırasında yaşamını yitiren askerlerin yazdığı mektupları okudu.

ÇELENK BIRAKMA TÖRENİ

Tören sırasında Büyükelçi Dumont ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, anıta çelenk bıraktı. Ayrıca misyon şefleri, temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta takdim etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı okundu. Tören, mezarlara karanfil bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

PROGRAMDA YER ALAN ÖNEMLİ İSİMLER

Anma etkinliğine Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Prensesin eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn gibi önemli isimlerin yanı sıra, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya, Senegal, Kanada ve Hindistan’dan üst düzey yöneticiler katıldı.