Çanakkale Savaşları’nda Şehitleri Anıldı

ŞEHİTLERİN ANILDIĞI TÖREN

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümünde şehitler ve yaşamını yitiren yabancı askerler, Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen törenle anıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Tarihin en zorlu sınavlarından biri olan Çanakkale’de 110 yıl önce karşı karşıya gelen milletlerin, ‘dünün hasımları, bugünün dostları’ anlayışıyla burada bir araya gelmesi, barışın ve ortak insanlık değerlerinin en anlamlı ifadesidir” dedi.

Törene katılanlar arasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve diğer birçok üst düzey yetkili vardı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Gökhan Yazgı’nın Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefine çelenk koymasıyla başladı. Ardından şehitler ve yabancı askerler için saygı duruşunda bulunulup, top atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

ÇANAKKALE RUHU VE BAĞLILIK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlıkla yazdığı büyük bir destanı, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çanakkale, yalnızca askeri bir başarı değil; bir milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin abideleştiği bir yerdir” dedi. Yazgı, “Çanakkale’de 110 yıl önce savaşan milletlerin dostluğu, insanlık değerlerinin en anlamlı ifadesidir” şeklinde konuştu.

Bakan Yazgı, Mehmetçik’in sadece askeri bir mücadelenin değil, vatan sevgisi ve insanlık onurunu korumak için de savaştığını belirterek, “O bağlılık sayesinde, Mehmetçik yalnızca vatanını değil, aynı zamanda insanlığın onurunu da savundu. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK GEREKEN DERSLER

Yazgı, geçmişten aldıkları derslerin önemli olduğunu vurguladı: “Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar nice cephelerde yazılan bu tarih, milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının kesintisiz ifadesidir. Bugün de yerli ve milli savunma sanayi atılımlarıyla aynı ruhu yaşatıyoruz.” Yazgı, Türkiye’nin yerli ve milli üretimle barışın teminatı olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ise, “110 yıl önceki bu acımasız seferde tanık olunan hizmet ve fedakarlıkları anarken burada bulunmak yüce bir onurdur. Geçmişten aldığımız derslerle bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var” şeklinde konuştu.

Törende Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi. Mehteran gösteriminden sonra Türk ve yabancı askerler ile gazilerin katıldığı bir geçit töreni düzenlendi. Şehitlik Defteri’nin imzalanmasının ardından karanfil bırakıldı ve SOLOTÜRK gösterisi ile tören sona erdi.