Çanakkale Savaşları’yla İlgili Bilgiler Paylaşıldı

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARINDAN YENİ BULGULAR

Çanakkale Kara Savaşları’nın üzerinden 110 yıl geçmesine rağmen savaşa dair yeni izlerin hala gün yüzüne çıkması dikkat çekiyor. Çanakkale Savaşları’nda görev yapan ve şehit düşen Teğmen İbrahim Naci’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı günlük, savaşın hem şiddetini hem de insani yönünü gözler önüne seriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Sabah, günlüğün nasıl ortaya çıktığını şu şekilde anlatıyor: “İbrahim Naci’nin tuttuğu bu günlük, bir akrabasının Çanakkale koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay’a bir mail atmasıyla gün ışığına çıkıyor. Seyit Ahmet Sılay, bu günlüğü satın alarak yayınlıyor. Günlüğün orijinali hala kendisi tarafından korunuyor. Seyit Ahmet Sılay tarafından yayımlanan bu günlük sayesinde, bir asır sonra Çanakkale Muharebeleri’ni İbrahim Naci’nin gözünden okuma şansını elde etmiş oluyoruz.”

İBRAHİM NACİ’NİN ŞAHSİYETİ VE SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

Günlük hakkında daha fazla bilgi veren Dr. Sabah, “Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Muharebeleri’ni anlatırken, ‘Çanakkale Muharebeleri Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir’ der. Bu ruhu şekillendiren en önemli isimlerden biri de Teğmen İbrahim Naci’dir. O, 21 yaşında Çanakkale Muharebeleri’ne katılarak bu muharebeye İstanbul’dan gelir ve mücadelesi sırasında günlüğünü tutmaya başlar. Günlüğünün ilk sayfasına ailesinin adresini yazarak, ‘Bu defter kimin eline geçerse, bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin’ notunu düşer. İbrahim Naci, sanki şehit olacağını hissediyor gibi görünmektedir. 29 gün boyunca Çanakkale Muharebeleri’nde günlük tutar. 21 Haziran 1915’teki ilk taarruz sırasında, bulunduğumuz bölgenin yakınında, Fransızlarla olan muharebede 21 yaşında şehit olur.” şeklinde konuşuyor.

KORKU VE UNUTULMA ENDİŞESİ

İbrahim Naci’nin günlüğünde yalnızca bir korkudan bahsettiğini belirten Dr. Sabah, “O, muharebe sahasına gelmeden önce şehit olmuş subayların mezarlarını görerek, günlüğünde sürekli bir unutulma korkusundan söz etmiştir. ‘Acaba biz de bu kuru toprak altında yok olup gidecek miyiz?’, ‘Bizden sonra gelenler bizleri hatırlayacak mı?’ şeklindeki ifadeleri dikkat çekmektedir. 21 Haziran 1915’te 71’inci Alayın 3’üncü Taburu’yla birlikte, 2’nci Tümen’in birliklerini desteklemek üzere Fransızlarla muharebeye girerken şehit olur. Şehit olduktan sonra, günlüğü bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi’nin eline geçer ve Bedri Efendi, günlüğü okuduktan sonra İbrahim Naci’nin korkusunu anlayarak, kendi el yazısıyla güzel sözler yazar.” ifadelerini kullanıyor.

UNUTULMAK KORKUSU VE VEDA

Dr. Sabah sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzbaşı Bedri Efendi, günlüğü yazmaya devam ederken bir virgül koyar ve bu sayfadaki yazı karakterinin değiştiğini görürüz. Altında tabur imamı Mustafa Memduh Efendi’nin yazdığı cümle, Yüzbaşı Bedri Efendi tamamlamadan şehit olur. Yani bu günlüğe baktığımızda, Çanakkale’de şehit olan iki subayın kendi el yazısını okuyarak, savaşın insanları üzerindeki etkilerini anlamış oluyoruz. İbrahim Naci’nin günlüğünün son sayfasında, şehit olduğu güne ait; ‘saat 07.00 düşman geceden beri taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayreylesin. Saat 11.00 şimdi muharebeye girdik.’ şeklindeki cümleleri, adeta bir veda niteliğindedir. Günlüğünün sonunu ise, ‘Allahaısmarladık’ diyerek tamamlamıştır.” diyerek belirtiyor.