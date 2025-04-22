Çanakkale Savaşlarında Stratejik Değerlendirme Yapıldı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NA DAİR YENİ DETAYLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, 27’nci Alay Komutanı Şefik Bey’in 57’nci Alay’ın başarısına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Dr. Sabah, “25 Nisan 1915 tarihinde günümüzden 110 yıl önce Mustafa Kemal Bey komutasındaki 57’nci Alay’a çok kritik zamanı kazandırmakla kalmamış, adeta bir mıknatıs gibi karaya çıkan Anzak birliklerini üzerine çekerek 57’nci Alay’ın karşısına olması gerekenden daha az bir kuvvetin çıkmasını sağlayarak o gün elde edilen zaferde önemli rol oynamıştır” şeklinde konuştu.

SAVAŞIN KAHRAKANI: 57’NCİ ALAY

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü yaklaşırken, savaşa dair yeni detaylar açığa çıkıyor. 27’nci Alay Komutanı Şefik Bey’in taarruza ilişkin yaptığı değerlendirmeler, 57’nci Alay’ın başarılı olmasına ve muharebenin kaderine olumlu bir etki sağladı. Dr. İsmail Sabah, Anzak Kolordusu’nun 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu’na çıktığını belirterek, “27’nci Piyade Alayı’nın Eceabat Topzeytinlik’te bulunduğunu” ifade etti. Sabah, 27’nci Alay askerlerinin 24-25 Nisan’a bağlayan gece gerçekleştirdikleri tatbikatın ardından, 04.30’da meydana gelen çatışma seslerinin Alay Komutanı Şefik Bey’i uyardığını vurguladı.

Dr. İsmail Sabah, “Ancak Tümen Kurmay Başkanı Hulusi Bey, Arıburnu’na gerçekleşen çıkarmanın henüz gerçek mi yoksa aldatma amaçlı olduğu tereddüdünü yaşadığından 27’nci Alay’a beklediği hareket emrini verememiştir. 27’nci Alay Komutanı, ‘Arıburnu’nda derinden derine tüfek sesleri gelmekteydi. Anlıyordum ki asker evlatlarım zor durumdaydı’ sözleriyle bu süreçte yaşadığı zorlukları hatırlamaktadır” açıklamasında bulundu. 27’nci Alay Komutanı, beklediği hareket emrini 05.45’te alarak, askeri 5 dakika içinde harekete geçirdi ve saat 05.50’de karargahından ayrıldı.

Dr. Sabah, 27’nci Alay’ın Arıburnu’na doğru harekete geçtiğinde saat 07.00 civarında Kavaktepe’ye ulaştığını belirtti. Burada yaptığı keşif gözlemiyle Anzak birliklerinin sağ yanlarının Kanlısırt’a dayandığını tespit eden Şefik Bey, “25 Nisan gününün en kritik değerlendirmesini burada yapmıştır” dedi. Şefik Bey, buradan taarruza geçmenin düşmana ulaşmanın en kısa yolu olduğunu ancak bulundukları noktaya göre taarruz etmeleri durumunda zor duruma düşeceklerini değerlendirdi.

ORGANİZE SALDIRI STRATEJİSİ

Şefik Bey’in taarruzdan vazgeçmesinin sebeplerine de değinen Dr. Sabah, “Devam edilen seçimle 27’nci Alay, Anzak Birlikleri’ni kendi eliyle hakim arazi parçasına doğru iter.” açıklamasında bulundu. Böylece, düşmana merkezden saldırma stratejisi uygulandı. Saat 08.30’da 27’nci Alay’ın taarruzu başlamış ve Conkbayırı ile bu bölgeye inmeye çalışan Anzak Kolordusu’nun yerleşmesini engelleyerek önemli bir başarı sağlanmıştır.

ZAFERİN ÖNEMİ

Dr. Sabah, Şefik Bey’in aldıkları kritik kararların zaman kazandırdığını belirtti. 27’nci Alay’ın hareketi Anzak birliklerini üzerine çekmeyi başarmış ve böylece 57’nci Alay’la birlikte Mustafa Kemal Bey’e değerli bir zaman sunmuştur. 25 Nisan 1915 tarihinde kazandırılan bu kritik zamana vurgu yaparak, Çanakkale muharebelerinin seyrini değiştiren bu iki komutanın stratejik kararlarının önemini bir kez daha hatırlattı.