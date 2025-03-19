Çanakkale Şehitleri Anma Spor Müsabakaları

Etkili Etkinlikler Gerçekleştirildi

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan okul sporları ve kulüp karate müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda sona erdi. Müsabakalar sonrası, başarı gösteren sporculara ödülleri takdim edildi.

Katılımcıların Değerli Vurgusu

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliklerin önemini belirterek, “18 Mart, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlığın en büyük simgelerinden biridir. Bugün burada, Çanakkale ruhunu yaşatmak adına sporcu gençlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu. Karate gibi disiplin isteyen bir branşta mücadele eden sporcuların, milli ve manevi değerleri koruyarak yetiştiklerini de sözlerine ekledi.

Geleceğe Yönelik Destek Vurgusu

Kasapoğlu, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük etkisi olduğuna dikkat çekti. Özellikle okul sporları ve kulüp düzeyindeki etkinliklere destek sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.