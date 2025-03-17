Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği Tamamlandı

ŞAMPİYONALIK YARIŞMALARI SONA ERDİ

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Okçuluk İl Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda başarıyla tamamlandı. İl genelinden pek çok sporcu, farklı kategorilerdeki müsabakalarda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda başarılı olan sporculara ödüllerini Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Hakan Kıvrık ve Okçuluk İl Temsilcisi Ümit Tercan verdi.

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Okçuluk müsabakalarının ardından, Afyonkarahisar Okçuluk İl Temsilciliği ve yarışmaya katılan sporcular bir iftar programında buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “18 Mart, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna verdiği büyük bir mücadelenin simgesidir. Çanakkale Şehitlerini Anma günü vesilesiyle düzenlediğimiz Okçuluk İl Şampiyonası da, bu büyük kahramanlık destanını yad etmenin, aynı zamanda gençlerimizi sporla buluşturmanın güzel bir örneğidir.” dedi.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Okçuluk İl Temsilcisi Ümit Tercan, müsabakalarda görev alan tüm personellere ve bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin fiziksel aktivitelerde bulunmaları için cesaretlendirilmelerine yardımcı olduğunu belirtti.