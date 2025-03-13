Çanakkale Şehitlerinin Hikayeleri Gün Yüzüne Çıkıyor

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ KAHRAMANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Türk milletinin destan yazarak tarihe adını altın harflerle kazıdığı Çanakkale Savaşları’nın kahramanlarının hikayeleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın “Şehit Bilgi Kapısı” projesi ile gün ışığına çıkıyor. Bu kahramanlar, dünyadaki güç dengelerini alt üst ederek Anadolu topraklarını Türk milleti için ebedi bir vatan yapan Milli Mücadele’nin ruhunu ateşliyor. “Şehit Bilgi Kapısı”, Çanakkale Muharebeleri’nde şehit olan askerlere dair bilgiler sunuyor. Bu bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce hazırlanan şehit listelerinde mevcut olan verilerle sınırlı kalırken, yeni projeyle daha önce bilinmeyen bilgilere ulaşmak hedefleniyor.

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2024 yılında başlayan “Şehit Bilgi Kapısı” projesi bünyesinde gerçekleştirilen arşiv çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Milli Savunma Bakanlığı Lodumlu Arşivi ve Kızılay Arşivi’nde detaylı araştırmalar yapıldı. Çanakkale Cephesi’ne ait 30 binden fazla belge, Osmanlıca’dan günümüz Türkçesine çevrildi. Böylece Çanakkale Savaşları’nın tarihinde önemli bir değişim getirecek veriler ortaya çıktı. Bu çalışma sonucunda, daha önceki listelerde yer almayan şehit isimlerine, subayların şehit olma süreçlerine dair ayrıntılı verilere ulaşıldı.

KAMUOYUNA SUNULACAK BİLGİLER

27. Alay ve 57. Alay dahilinde 2 bin 500 şehidin bilgisi detaylı olarak derlendi. Tasnifleme işlemleri sonrasında, her gün belirli miktarda veri web sitesine yüklenerek kamuoyunun hizmetine sunulacak. Bu verilere https://sbk.canakkaletarihialan.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkün olacak. Şehit Bilgi Kapısı projesi, 58 binden fazla şehidin bilgilerini kamuoyuna açacak.

KAŞDEMİR’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projeyle ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, “Çanakkale Deniz Zaferimizin 110’uncu yıl dönümünde yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çanakkale şehitlerimizin daha detaylı bilgilerine ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Kaşdemir, mevcut şehit listelerinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yeni bilgilerle birlikte, daha önce bilmediğimiz birçok kahramanın hikayesini de gün ışığına çıkaracağız” diye ekledi.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

2027 yılına kadar 58 binden fazla şehidin detaylı bilgilerine ulaşma imkanı sağlanacağını vurgulayan Kaşdemir, “Her ailede mutlaka birisi Çanakkale’de şehit ya da gazi olmuştur. Bu nedenle şehit yakınları, sevdiklerine ait bilgilere ulaşacak” ifadelerini kullandı. Projenin sonunda, Çanakkale Cephesi ile ilgili tüm belgelerin taranmış olacağını belirten Kaşdemir, “Çanakkale şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını tarihe mal edip gelecek kuşaklara aktaracağız” şeklinde konuştu.