Çanakkale Töreninde Atatürk Anılmama Krizi

DUA TÖRENİNDE ATATÜRK’ÜN ANILMAMASI TARTIŞMA YARATTI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılı için gerçekleştirilen tören, Mustafa Kemal Atatürk’ün duada anılmaması sebebiyle tartışmalara yol açtı. Şehitlik alanında yapılan törende din görevlisinin okuduğu duada Atatürk’e yer verilmemesi, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gazilerin tepkisini çekti. Olay, kaymakamın müdahalesiyle ikinci duada Atatürk’ün anılması sonucu farklı bir boyut kazandı.

İlk Duada Atatürk Anılmadı

Ereğli’deki şehitlikte düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlisi tarafından okunan duada Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin geçmemesi, törene katılan gaziler ve CHP temsilcilerinin protesto etmesine neden oldu. CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, “Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart’ta Atatürk’ü anmamak ahlaksızlıktır, sizi protesto ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazilerin Sert Tepkisi

Gazilerin de Türktaş’a destek vererek duruma karşı isyan ettikleri bildirildi. Gaziler, “Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Atatürk’ün adını anmamak çok ayıp. Gaziler olarak protesto ediyoruz. Yazıklar olsun. Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hala anlamadınız. Çanakkale’yi geçilmez yapan Atatürk değil mi?” ifadeleriyle tepkilerini gösterdi. Protestonun ardından Türktaş ve gaziler olay yerine veda etti.

Kaymakamdan Müdahale: İkinci Duada Atatürk Anıldı

Olayın büyümesi üzerine Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat duruma müdahale etti. Törenin ikinci kısmında yapılan duada kaymakamın talimatıyla Mustafa Kemal Atatürk’e yer verildi. Bu adım, ilk duadaki eksikliği gidermeye yönelik bir çaba olarak değerlendirildi. Ancak yaşanan tartışma, törene gölge düşürdü ve kamuoyunda geniş yankı buldu.