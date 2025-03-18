Çanakkale Töreninde Atatürk Tartışması Çıktı

DÜZENLENEN TÖRENDE ATATÜRK TARTIŞMASI

Konya’nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün duada anılmaması, tartışmalara yol açtı. Şehitlikte düzenlenen törende din görevlisi tarafından okunan duada Atatürk’e yer verilmemesi, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gazilerin tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonucunda, kaymakamın müdahalesiyle yapılan ikinci duada Atatürk’ün anılmasıyla olay farklı bir boyut kazandı.

İLK DUADA ATATÜRK’E YER VERİLMEDİ

Ereğli’deki tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla başladı. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ün adı anılmadığı için törene katılan gaziler ve CHP temsilcileri bu durumu protesto etti. CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, “Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart’ta Atatürk’ü anmamak ahlaksızlıktır, sizi protesto ediyorum” şeklinde tepki gösterdi.

GAZİLERDEN SERT ÇIKIŞ

Türktaş’a destek veren gaziler de duruma isyan etti. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde Atatürk’ün adının anılmamasının büyük bir ayıp olduğunu vurguladılar. Gaziler, “Çanakkale’nin geçilmez olmasını sağlayan Atatürk değil mi?” diyerek tepkilerini ifade etti. Protestonun ardından Türktaş ve gaziler tören alanını terk etti.

KAYMAKAMIN MÜDAHALESİYLE ATATÜRK ANILDI

Olayın genişlemesi üzerine Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat olayların üzerine gitti. Törenin ikinci kısmında yapılan duada, kaymakamın talimatıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün anılması, ilk duadaki eksikliğin telafi edilmesi olarak değerlendirildi. Ancak yaşanan bu tartışma, törene gölge düşürdü ve kamuoyunda geniş yankı buldu.