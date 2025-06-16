Çanakkale Valiliği, 6 Şüpheliyi Açıkladı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Çanakkale Valiliği, taksirle yangına neden oldukları iddia edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kent merkezinde 1-14 Haziran tarihleri arasında çeşitli nedenlerle toplam 11 orman yangını çıktığı belirtildi.
ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ
Açıklamada, yangınların 1’inin elektrik direğinden, 3’ünün biçerdöverden, 1’inin ot temizliği nedeniyle ve 1’inin de sondaj çalışması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. 6 şüpheli hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.