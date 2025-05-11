Çanakkale Valiliği, Kaza Hakkında Bilgi Verdi

VALİLİKTEN KAZA AÇIKLAMASI

Çanakkale Valiliği, Çanakkale-Ezine Karayolu’nda bir trafik kazasının ardından yaralıların ve hayatını kaybedenlerin durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü bir kamyonun ve bir otomobilin karıştığı bu kazada, toplam 29 vatandaş etkileniyor.

KAZA DETAYLARI VE CAN KAYBI

Yapılan açıklamada, “10 Mayıs 2025 tarihinde Çanakkale-Ezine Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında toplam 29 vatandaşımız etkilenmiştir. Kazada, 5’i olay yerinde olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

TEDAVİ SÜREÇLERİ

Hastanelere sevk edilen 21 vatandaşın 15’inin tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtilirken, tedavisi devam eden 6 kişi hakkında bilgiler verildi. Bu kişilerden 3’ü yoğun bakımda, 3’ü ise serviste tedavi altında kalıyor. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.