Çanakkale Valisi 23 Nisan’ı Kutladı

ÇANAKKALE VALİSİ ÖMER TORAMAN’DAN KUTLAMA MESAJI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Toraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

23 NİSAN’IN ÖNEMİ VE ÇOCUKLAR

Toraman, 23 Nisan’ın milli iradenin hâkim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu bayramın, çocuklara olan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir gün olduğunu ifade etti. Toraman, “Sizler bu necip milletin umut çiçeklerisiniz. Bilgiyle, araştırma yeteneğiyle ve insani değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’nin en sağlam teminatıdır” şeklinde belirtti.

GELECEK İÇİN SORUMLULUK

Bu bilinçle, çocuklara iyi bir gelecek sunmanın hepsinin en ulvi sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Toraman, “Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.