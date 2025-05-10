Çanakkale Valisi 8 Ölümde Bulundu

ÇANAKKALE VALİSİ AÇIKLADI: KAZADA ÖLÜ SAYISI 8’E ÇIKTI

Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu ve kazadan 28 kişinin etkilendiğini duyurdu. Kaza, saat 13.00 sularında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün tomruk yüklü kamyon ve otomobille çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri çabuk bir şekilde sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak bilgi veren Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, “Olaya, Ezine istikametinden Çanakkale yönüne giden tomruk yüklü kamyonun devrilerek karşı şeride geçmesi neden oldu.” dedi.

YARALILARIN DURUMU

Toraman, kazadan etkilenen kişilerin sayısının 28 olduğunu ifade etti. “Yaralılar hastaneye sevk edildiler, hastanelerde müdahaleler yapıldı ama maalesef hastanede 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazada toplam 8 kişi hayatını kaybetti.” şeklinde konuşan Vali Toraman, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, kazayla ilgili olarak Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma başlatıldığı ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi.