Çanakkale Valisi Duyurdu: 8 Ölü Var

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8 OLDU

Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, Truva Turizm’e ait bir yolcu otobüsünün, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobille meydana gelen kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu bildirdi. Vali Toraman, kazanın 28 kişiyi etkilediğini de sözlerine ekledi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.

KAZA YERİNDE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVDEN BULUNDU

Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kaza sonucunda 8 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay alanındaki ilk müdahale işlemleri sonrasında hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili bir inceleme süreci başlatıldı.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıkladı. Vali Toraman, ekiplerin olay yerine hızlıca müdahale ettiğini belirterek, “Olaya Ezine istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü kamyonun devrilerek karşı yöne geçmesi kaynaklı olduğu belli oluyor.” dedi. Kazadan etkilenen 28 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve burada müdahalelerin yapıldığını, fakat maalesef hastanelerde 3 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini belirtti. Vali, birkaç vatandaşın durumunun kritik olduğunu da ifade etti. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma başlatıldığı ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi.