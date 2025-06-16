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Çanakkale Valisi Jandarma İle Görüştü

ÇANAKKALE VALİSİ JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı’na bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette, Vali Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile bir araya gelip jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaretin akabinde, Vali Toraman başkanlığında Çanakkale’nin huzur ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve şube amirleri de katıldı.

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