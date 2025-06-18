Çanakkale Valisi Kuşları Doğaya Saldı

ÇANAKKALE VALİSİ KUŞLARI DOĞAYA SALDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tedavi süreçleri tamamlanan üç kuşu doğal yaşam alanına bıraktı. Troya Ören Yeri Doğal Yaşam Alanı’nda, bu kuşların tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Vali Toraman, tedavi edilen kuşları inceledi.

Kuşların DOĞAYA ÇILIŞI

Vali Ömer Toraman, tedavi edilmiş olan kerkenez, kukumav ve kulaklı orman baykuşunu doğal yaşam alanına bıraktı. Bu anlamlı programa, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve diğer müdürlük personeli de katıldı.