VALİ ÖMER TORAMAN, GÖKÇEADA’DA GENÇLERLE BULUŞTU

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada’da 7 Eylül’e kadar devam edecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na katılan gençlerle bir araya geldi. Vali Toraman, ziyareti çerçevesinde Gökçeada Havalimanı’nda düzenlenen yarışma hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

YARIŞMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI GEZDİ

Vali Ömer Toraman, gençlerle yaptığı görüşmelerin ardından, Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve “Savaşan İHA” ile “Kamikaze İHA” görevlerinden oluşan yarışmanın ikinci günündeki çalışmaları yerinde takip etti. Gençlerin alana kurulan stantlarını gezerek projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Toraman’a Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen gibi pek çok yetkili eşlik etti.