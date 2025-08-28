Haberler

Çanakkale Valisi Ömer Toraman Gökçeada’da

VALİ ÖMER TORAMAN, GÖKÇEADA’DA GENÇLERLE BULUŞTU

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada’da 7 Eylül’e kadar devam edecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na katılan gençlerle bir araya geldi. Vali Toraman, ziyareti çerçevesinde Gökçeada Havalimanı’nda düzenlenen yarışma hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

YARIŞMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI GEZDİ

Vali Ömer Toraman, gençlerle yaptığı görüşmelerin ardından, Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve “Savaşan İHA” ile “Kamikaze İHA” görevlerinden oluşan yarışmanın ikinci günündeki çalışmaları yerinde takip etti. Gençlerin alana kurulan stantlarını gezerek projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Toraman’a Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen gibi pek çok yetkili eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Yıldırım, Panathinaikos’a karşı kazanmak istiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos karşılaşması öncesi takımın ligde ilk 5 hedefini ve Avrupa'daki fırsatlarını vurguladı. Başarı halinde önemli bir konum elde edebileceklerini ifade etti.
Haberler

Beşiktaş, Lausanne ile eşit mücadele ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nun rövanşında evinde İsviçre'nin Lausanne takımıyla mücadele ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.