Çanakkale Valisi Yangın Hakkında Bilgi Verdi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangının, şu an itibarıyla tahliye edilen yerleşim birimlerine ulaşmadığını duyurdu. Yangın, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28’de başladı ve rüzgar nedeniyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangına müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

5 KÖYDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Vali Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Tayfur yangınında güvenlik tedbirleri kapsamında 5 köyden 251 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Bu kişilerin 112’sinin Eceabat Gençlik Konukevi’nde misafir edildiğini belirtti. Yangına karşı mücadele eden ekiplerin, başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlardan oluştuğunu ifade eden Vali Toraman, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” şeklinde konuştu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangınla mücadele çalışmaları akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destekleniyor. Ayrıca, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 farklı araç ve toplamda 985 personelle yangına müdahaleye devam ediliyor. Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amaçlı olarak tahliye edilmiş durumda.