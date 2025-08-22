Çanakkale Valisi Yangın İncelemeleri Yaptı

İNCELEME ZİYARETİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Pazarlı köyünde yangından etkilenen bölgelerde incelemeler yapıyor. Yangın, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.
ÇALIŞMALARIN GİDERİLMESİ
Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale sürerken, Vali Toraman ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Pazarlı köyünde yangından etkilenen alanları ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.