Çanakkale Valisi Yangın İncelemeleri Yaptı

İNCELEME ZİYARETİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Pazarlı köyünde yangından etkilenen bölgelerde incelemeler yapıyor. Yangın, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

ÇALIŞMALARIN GİDERİLMESİ

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale sürerken, Vali Toraman ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Pazarlı köyünde yangından etkilenen alanları ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

ÖNEMLİ

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

