Çanakkale Valisi Yangınla İlgili Bilgi Aldı

ÇANAKKALE VALİSİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın yangın söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden izledi. Ayvacık’taki Çamköy köyü kırsalında başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
VALİ TORAMAN’DAN YETKİLİLERE BİLGİ TALEBİ
Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme faaliyetleriyle ilgili olarak yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Yangının söndürülmesi konusunda yürütülen operasyonların detayları üzerine değerlendirmelerde bulundu.