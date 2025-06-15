Haberler

Çanakkale Valisi Yangınla İlgili Bilgi Aldı

ÇANAKKALE VALİSİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın yangın söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden izledi. Ayvacık’taki Çamköy köyü kırsalında başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİ TORAMAN’DAN YETKİLİLERE BİLGİ TALEBİ

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme faaliyetleriyle ilgili olarak yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Yangının söndürülmesi konusunda yürütülen operasyonların detayları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa'da meydana gelen otluk yangını, rüzgar nedeniyle yayıldı fakat itfaiye ekipleri bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Haberler

Tarsus’ta Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

Tarsus'ta bir işhanında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki polis dahil altı kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.