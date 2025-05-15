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Çanakkale Valisi Ziyaret Etti

ÇANAKKALE VALİSİ’NDEN EDİRNE VALİSİ’NE ZİYARET

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Vali Sezer, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek mevkidaşı Toraman’a teşekkür etti.

ZİYARETTE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ziyaret esnasında, her iki ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmeler, yerel yönetimlerin iş birliğini artırmak ve deneyim paylaşmak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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