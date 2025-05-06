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Çanakkale Yangın Eylem Planı Hazırlandı

2025 YILI ORMAN YANGIN EYLEM PLANI TOPLANTISI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Orman Yangın Eylem Planı Hazırlıkları toplantısını gerçekleştirdi. Yangın Koordinasyon Merkezi’nde yapılan bu toplantıda, yaklaşan yangın sezonuna yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde gözden geçirildi ve yangın eylem planının son hali belirlendi. Çanakkale’nin tüm ilçe ve sorumluluk bölgelerinde yangınla mücadele unsurları yerinde incelenerek planlar tartışıldı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda durumu güçlendirmek amacıyla müdürlük tarafından düzenlenen “Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü” eğitim programı da dikkat çekti. Bu eğitim kapsamında, Çanakkale Belediyesi itfaiye biriminden 36 personel, dersleri başarıyla tamamlayarak gönüllü olmaya hak kazandı. Eğitimler, orman yangınlarıyla ilgili genel bilgiler, mücadele yöntemleri, kullanılan ekipmanlar, kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği konularında hem teorik hem de uygulamalı dersler içermekteydi. Sınavda başarılı olan gönüllülere sertifikaları verildi.

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