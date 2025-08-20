Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayan ve Eceabat’a kadar ulaşan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3’üncü günde kontrol altına alındı. 16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü arasındaki ormanda çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

BÖLGEYE MÜDAHALE

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın, 18 Ağustos saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alanlar arasında Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyünde, sahibi tarafından çevresindeki otlar temizlenen ceviz bahçesi bulunuyor. Bu bahçe, alevlerden zarar görmedi ve dronla görüntülendi.