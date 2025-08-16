Haberler

Çanakkale Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

YANGINA KAPSAMLI MÜDAHALE

Yangına, havadan 12 uçak, 9 helikopter ile birlikte karadan da 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor” denildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtilen açıklama, yangının kontrol altına alınmasına yönelik başarı ile ilgili vurguda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

