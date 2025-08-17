Çanakkale Yangınında Son Durum: Alevler Sürüyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Türkiye, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yeni bir orman yangını Eceabat ilçesine sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine altı köy tahliye edildi. Yangın ile mücadele gece boyunca devam etti ve yeni güne girilmesiyle hava araçları ile müdahale yeniden başladı. Yangın sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey kısmı ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale’deki orman yangınında son gelişmeler şöyle…

YANGIN TAYFUR KÖYÜ YAKINLARINDA BAŞLADI

Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını, yerleşim birimlerine yaklaştı. Tayfur Köyü civarında başlayan yangın, her geçen dakika büyümüştü. Bölgedeki şiddetli rüzgar, ekiplerin müdahale çalışmalarını zora soktu. Rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar ulaştı ve bu durum ekiplerin yangını söndürme çabalarını güçleştirdi.

YANGIN ECEABAT’A SIÇRADI

Yangın, Eceabat ilçesine sıçradı ve alevler yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Eceabat ve Gelibolu’da altı köy halkı tahliye edildi. Söndürme çalışmalarında bölge halkı da destek vermeye başladı.

GECE BOYUNCA MÜCADELE DEVAM ETTİ

Hava karardıktan sonra, yangına müdahale sadece karadan sürdü. Ekipler ve bölge halkı, yangını kontrol altına alabilmek için gece boyunca mücadele etti.

YANGINDAKİ SON DURUM

Yeni günle birlikte aktarılan ilk görüntüler, yangının geniş bir alanda devam ettiğini ortaya koydu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

MÜDAHALE HIZLANDI

Vali Toraman ayrıca, Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı ve Tayfur yangınına müdahalenin sürdüğünü belirterek, “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı” dedi. Açıklamada, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadesi ile durum vurgulandı.

TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, tarihi alanın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu bölgede bulunan Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı’nın yanı sıra Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacak.