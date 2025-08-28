Çanakkale Yangınları Değerlendirildi, Çalışmalar Başlatıldı

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, bu yıl Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Demirci, “118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür” ifadelerini kullandı. Çanakkale genelinde 2025 yılında yaşanan yangınların ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Demirci yaşanan yangınlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Yaz sezonunda bölgede orman yangınları açısından oldukça riskli bir dönem yaşandığını belirten Demirci, “Bu yangınlardan sonra ilk iş olarak kanunen yangınlardan sonra ormanların yeniden kurulması çalışmalarının başlatılması noktasında yetkili olan kurum; Orman Genel Müdürlüğü olup, bu konuda da çalışmalar hızla başlatılmıştır” dedi.

SAHA ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALAR

Enver Demirci, şuan için yanan alanların tespitlerinin tamamlandığını duyurdu. “Saha içerisindeki orman varlığı, orman emvalinin miktarı tespitleri, damga çalışmaları şu anda arazide bir fiil yürütülmekte” diyen Demirci, uzman ekiplerin yeniden orman kurma konusunda çalışmalara başladığını da belirtti. Yüksek uzmanlığa sahip Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı personelin Çanakkale’de sahada aktif olarak görev yaptığını vurgulayan Demirci, “Bu nedenle 2026 yılı sonuna kadar ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmış, yeniden orman kurma çalışmaları bitirilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

YANGINLAR VE MÜDAHALELER

Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde toplamda 130 orman yangını meydana geldiğini belirtti. “Bu yangınlarda 8 bin 196 hektar orman alanımız zarar gördü” diyen Demirci, Çanakkale’de ayrıca 466 orman dışı yangına müdahale edildiğini de ekledi. Bu 118 orman yangının 86’sının kırsal alanlardan ormanlık alana sıçradığını ifade etti. Enver Demirci, “Sarıcaeli yangını 13.20’de çıkmış, 6 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. 696 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bayramiç ilçesinde yine benzer bir yangın ve müdahale süreci yaşanmıştır” açıklamasında bulundu.

HAVA VE KARA ARAÇLARIYLA KOORDİNASYON

Demirci, yangınlarla mücadelede bölgedeki tüm hava ve kara araçlarının seferber edildiğini söyledi. “Bu sene yangınlar açısından sıkıntılı bir sezon geçirdiğimizin farkındayız. Ormanlardaki yaban hayatı, bitki ve böcek muhakkak zarar gördü. Çok şükür insan kaybımız olmaması olumlu bir durum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla Orman Genel Müdürlüğü olarak 150 orman şehidinin olduğunu belirten Demirci, “Ben bu vesileyle onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi. Toplantı sırasında yanan alanlara ait görüntüler de paylaşıldı.