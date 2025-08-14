Çanakkale Yangınları İçin 5 Milyon Destek

ÇANAKKALE’DE YAŞANAN YANGINLARDA YARDIM ÖDEMELERİ

Çanakkale’de gerçekleşen 3 farklı yangın olayı sonucu, 89 aileye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından toplam 5 milyon 280 bin lira acil yardım destek ödemesi sağlandı. Yangınlar, Ayvacık, Bayramiç, Merkez ve Güzelyalı bölgelerinde meydana geldi. AFAD tarafından gönderilen ödeneğin, yangınlarda mağdur olan ailelere destek sağlamak amacıyla kullanıldığı bildirildi.

DAĞITIM DETAYLARI AÇIKLANDI

Çanakkale Valiliği’nin yaptığı açıklamada, acil yardım destek ödemelerinin detayları şu şekilde belirtildi: “AFAD Başkanlığımız tarafından gönderilen ödenek ile 15 Temmuz Ayvacık Yangınları için: 10 aileye toplam 801 bin 686,25 TL, 08 Ağustos Bayramiç ve Merkez Yangınları için: 31 aileye toplam 2 milyon 197 bin 740,00 TL, 11 Ağustos Merkez Güzelyalı Yangınları için: 48 aileye toplam 2 milyon 280 bin 599,60 TL olmak üzere; Çanakkale Yangınları için toplam 89 aileye 5 milyon 280 bin 025,85 TL Acil Yardım Destek Ödemesi yapılmıştır.”

YARDIMLARIN ÖNEMİ

Bu yardımlar, yangınlardan etkilenen ailelerin yeniden normal hayata dönmesine katkı sağlıyor. Afetlerde hızlı ve etkin destek sağlamak, afet yönetiminde önemli bir prensip olarak öne çıkıyor. Yangınların yaşandığı bölgelerde, AFAD’ın bu destekleri, bölgede yaşayan halkın ihtiyacını gidermekte önemli bir rol oynuyor.