Çanakkale Yarışı’nda Şamandıra Zorunlu

ŞAMANDIRA KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışı sırasında Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un kaybolması üzerine Çanakkale’de 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 38’inci Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı için yüzücü şamandırası kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Çanakkale’deki etkinlik, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenirken, 300 yabancı ve 1.150 yerli olmak üzere toplamda 1.450 yüzücünün yarışmaya katılması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Çanakkale Yüzme Yarışı Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu sene Valiliğimiz, Yüzme Federasyonumuz ve Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 38’inci Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması’nı düzenliyoruz. Sporcularımızın keyif alması ve spor yapması ana hedefimizdir. Bu bağlamda, misafirlerimizin ve yüzücülerimizin can güvenliği bizim için en önemli konu. Önceki yıllarda yüzücülerimizin şamandıra kullanması isteğe bağlıydı. Ancak geçen haftaki İstanbul yüzme yarışlarındaki elim olaylar sonucu resmi kurumlarımız ve yüzme komitemiz bir değerlendirme yapma gerekliliği hissetti. Yüzücü sağlığı bizim önceliğimiz olduğu için bu yıl, yarışı düzenleyeceğimiz Çanakkale Boğazı’nın, İstanbul Boğazı’na göre daha zor bir parkur olması nedeniyle şamandıra zorunlu hale getirildi” denildi.