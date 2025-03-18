Çanakkale’ye Uğurlanan Balıkesir Lisesi Öğrencileri

YENİ CEPHEYE UĞURLAMA ETKİNLİĞİ

Çanakkale Savaşı’nda vatan savunmasına katılan keşşaf (izci) birliğinin tamamı şehit olan Balıkesir Lisesi öğrencileri, 110 yıl sonra tekrar cepheye uğurlandı. Asker kıyafetleri giyen öğrenciler, askerlik şubesine giderek burada kına yakmak üzere düzenlenen törene katıldı. Tören kapsamında, öğrenciler temsili olarak Çanakkale cephesine uğurlandı.

SAVAŞ DÖNEMİ HATIRALARI

1914 yılında adı Balıkesir Sultanisi olan okuldan yaklaşık 100 öğrenci, Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla birlikte askere alınmış ve savaş süresince Balıkesir Lisesi, 2 yıl boyunca mezun öğrenci verememiştir. Çanakkale Savaşı’nın 110. yıl dönümünde, hatıraları canlandırmak amacıyla Balıkesir Lisesi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, okulda okuyan öğrencilere dönemin asker kıyafetleri giydirildi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ANITI’NA ZİYARET

Öğrenciler, ilk olarak okulun yanında bulunan Çanakkale Şehitler Anıtı’nda bir araya geldi. Ardından, davul ve zurnanın eşliğinde 1914 yılında askerlik şubesi olarak kullanılan binaya giderek askerlik belgelerini aldı. İsimleri okunan öğrenciler bina içerisine girip, temsili olarak askerlik şubesi başkanından, Osmanlıca ile hazırlanmış belgelerini ‘Vatan Sağolsun’ sesleri eşliğinde teslim aldı. Bu etkinlik, tarihi bir duygunun yaşanmasına zemin hazırladı.

KINA TÖRENİ VE UĞURLAMA

Yürüyüşün ardından İstanbul’un fethinde önemli etkinlikler gerçekleştiren Zağnos Paşa’nın adını taşıyan Zağnospaşa Cami’sine gelen temsili askerler burada kına törenine katıldı. Avuçlarına yakılan kınaların ardından öğrenciler, sembolik olarak Çanakkale cephesine uğurlandı.