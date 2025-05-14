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Çanakkale Yol İyileştirme Çalışmaları Başladı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı asfalt sezonunda Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Taşağıl köyü arasında sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarla birlikte yoğun araç trafiği olan Tuzla, Gülpınar ve Kösedere bölgelerinin ulaşım altyapısında belirgin bir iyileşme sağlanması hedefleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAH OLUŞTURULUYOR

Asfaltlama işlemi tamamlandığında, özellikle Babakale ve Kösedere yönlerine alternatif bir ulaşım güzergahı da oluşturulmuş olacak. Bu çalışmalar sayesinde sürüş konforunun daha da artması bekleniyor.

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