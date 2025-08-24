Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

ÇANAKKALE ZAFER KUPASI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın üçüncü etabı olan Çanakkale Zafer Kupası gerçekleştirilmiş durumda. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, DHL Express ana sponsorluğunda yapılıyor. İstanbul’dan 22 Ağustos’ta start alan 23 yelkenlideki 230 sporcu dün Çanakkale’ye ulaştı.

ÇANAKKALE’YE ÖZEL VURGULAR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yarış öncesi Alınteri Feribotu’nda gerçekleşen törende, Çanakkale’nin deniz coğrafyası bakımından pek önemli bir nokta olduğunu belirtirken, Boğazı, yarımadayı ve ana karayı ile dikkat çekici bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Tarih boyunca Türk denizciliğinin ana karargahının Çanakkale olduğunu ve Osmanlı donanmasının burada konuşlandığını dile getiren Toraman, “Böylesine önemli bir noktada yine tarihimiz açısından çok önemli olan bir büyük deniz zaferinin de kazanıldığı topraklar. 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde deniz savaşlarında büyük bir zaferin kazanıldığı topraklar burası.” diye konuştu.

SPORUN GÜZELLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin tarihi bir gün yaşadığını ve çok özel sporcuları misafir ettiklerini aktararak, “Çanakkale Boğazı’ndaki görsel güzellik, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacak.” dedi. Kaşdemir, Çanakkalelilerin bu prestijli organizasyondan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Çanakkale bir deniz ve denizcilik memleketi. Büyük denizciler buradan yetişmiş.” şeklinde konuştu.

YARIŞIN AYGITLARI VE ÖDÜLLER

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, tarihte ilk defa bu yat yarışının Çanakkale’de düzenlendiğini ve İstanbul’dan hareket eden 230 sporcunun kente vardığını belirtti. Sporcular, Vali Toraman’ın feribottan korna çalarak verdiği startla yarışa başladı. Çanakkale Boğazı’ndaki rüzgarlı hava, sporcuların 1,5 saat süren mücadelesine sahne oldu. Çanakkale Zafer Kupası’nda ödüller, akşam düzenlenecek törende takdim edilecek.