Çanakkale Zafer Kupası Yarışları Başladı

YAT YARIŞLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Zafer Kupası etabı bugün start aldı. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde organize edilen bu etkinlik, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenleniyor. Yarışların Çanakkale etabı 22 Ağustos’ta İstanbul’da verilen startla başlamış, 23 yelkenli ile 230 sporcu Çanakkale’ye ulaşmıştı. Açılış törenine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve diğer davetliler katıldı. Çanakkale İskelesi’nde başlayan yarışlar, tarihin kahramanlıkla dolu destanına saygı duruşu niteliği taşıyor.

HEDEF: ÇANAKKALE’Yİ TANITMAK

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Bugün Çanakkale’de, Çanakkale Zafer Kupası için start işlemlerini hazırlıyoruz. Tarihte ilk defa Çanakkale’mizde düzenlenen bir yat yarışı. İstanbul’dan hareket eden 250’nin üzerinde sporcu dün Çanakkale’ye vardılar. Bugün de ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde yarış yapacaklar” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale ayağı bugün başlıyor. Özel ve profesyonel sporcular burada misafirimiz. Çanakkale Boğazı’nın görsel güzelliği, tarihi anlamına daha fazla katacak. Çanakkaleliler olarak biz çok mutluyuz; çünkü bu prestijli etkinliğin kentimizde yapılıyor olması bizleri sevindiriyor. Çanakkale bir deniz memleketi ve bu tip organizasyonlar, şehrimizi tanıtmak için büyük bir fırsat” diye konuştu.

DENİZCİLİK TRADİSYONU VE GURUR

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise, sözlerinde “Çanakkale deniz coğrafyası açısından özel bir noktada bulunuyor. Tarih boyunca Türk denizciliğinin merkezi olan bu bölge, Osmanlı donanmasının da önemli bir karargahıydı. Burada gerçekleşen yat yarışları bizim için sevindirici ve gurur verici” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zafer Kupası’nın, kentin tarihi ve kültürel değerlerini taçlandırdığı etkinliklerle dolu bir süreci başlattığı görülüyor. Yarışlar, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, geçmişe sahip çıkmanın ve denizciliğin değerini vurgulamanın da bir aracı olarak öne çıkıyor.