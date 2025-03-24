Haberler

Çanakkale Zaferi Anısına Satranç Turnuvası

ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar’da düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası Çiğiltepe Spor Salonu’nda başarıyla tamamlandı. Turnuvaya 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategorileri dahil olmak üzere birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların sonunda başarılı sporcular, ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen’in elinden aldı.

PLANLAR VE DESTEKLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satranç, sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji ve disiplin gerektiren bir zihin sporudur. Bu turnuva, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için büyük bir adım. Çanakkale’deki satranç camiasının büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Haberler

Konak’ta Elektrik Akımı Davası Gelişmesi

İzmir'de sağanak yağış sonucu elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında, Öktemay ailesi zararlarını karşılandığı için davadan çekildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.