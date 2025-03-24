Çanakkale Zaferi Anısına Satranç Turnuvası

ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar’da düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası Çiğiltepe Spor Salonu’nda başarıyla tamamlandı. Turnuvaya 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategorileri dahil olmak üzere birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların sonunda başarılı sporcular, ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen’in elinden aldı.

PLANLAR VE DESTEKLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satranç, sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji ve disiplin gerektiren bir zihin sporudur. Bu turnuva, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için büyük bir adım. Çanakkale’deki satranç camiasının büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.