Çanakkale Zaferi Anma Programı Sivas’ta Düzenlendi

ŞEHİTLER ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sivas’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle özel bir etkinlik düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon öncesinde, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi, Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi ve Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çizilen eserlerin yer aldığı “Çanakkale ve Şehitler” başlıklı resim sergisini ziyaret etti.

PROGRAMIN DETAYLARI

Sergi ziyaretinin ardından programa geçildi. Etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Programda, şehitler için Kur’an tilaveti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu törende, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin öyküsü ve bu günün önemine dair konuşmalar yapıldı. Ardından, Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Marşı” oratoryosu ve günü anlamını vurgulayan tiyatro oyunları sahnelendi.

HİSSELİ ANLAR YAŞANDI

Program, bayrak gösterisi ile sona erdi. Öğrencilerin sergilediği oyun ve gösteriler, katılımcılarda duygusal anlar yarattı. Vali Şimşek ile il protokolü, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri kutladı.