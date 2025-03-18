Çanakkale Zaferi Anma Programı Türkeli’de Düzenlendi

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle özel bir anma programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda başladı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğin açılış konuşmasını üstlenen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özlem Sarıkaya, Çanakkale Zaferi’nin ve şehitlerin tarihimizdeki yerinin önemi üzerine bilgiler verdi. Sarıkaya, bu büyük zaferin “milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki simgesel gücünü” anlattı.

ÖĞRENCİLERDEN UNUTULMAZ GÖSTERİLER

Konuşmanın ardından öğrenciler, çeşitli şiirler okudu. 18 Mart’a özel hazırlanan video gösterimini takiben sahnelenen oratoryo gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Ayrıca, öğrenciler tarafından sergilenen gölge oyunu da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Programın sonunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Bu özel etkinlik, Türkeli’de hem şehitleri anma hem de gençlerin sanatsal yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat oluşturdu.