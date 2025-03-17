Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu Yılı Kutlanıyor

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN ANMA MESAJI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında şanlı ecdadın “Çanakkale Zaferi’nin, istiklal ve istikbali için kanıyla yazdığı büyük bir kahramanlık destanı” olduğunu ifade ediyor.

KAHRAMANLIK DESTANI VE MİLLİ BİLİNÇ

Ünverdi, Aziz Türk Milletinin, “Çanakkale’de yokluk içerisinde inanç, yüksek ruh ve büyük fedakarlıklarla mücadele verdiğini” belirtiyor. “Vatanımızı parçalamak üzere bir araya gelerek dönemin en donanımlı silahlarıyla saldıran düşman ordusuna karşı, yurdun dört bir yanından gelen vatan evlatları, Çanakkale’de büyük bir inanç ve cesaretle savaşmıştır” diyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum” komutuyla Mehmetçiğin canı pahasına savaştığını vurguluyor.

ŞEHİTLERİN HATIRASI

Tarihin en büyük siper savaşlarının yapıldığı ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale’de, “her karış toprağında bugün şehitlerimizin kanı vardır” sözlerini paylaşıyor. Çanakkale Muharebelerinde 250 bin vatan evladının, “Vurulup tertemiz alnından” dizeleriyle toprağa düştüğünü hatırlatıyor. “Bizler bugün bağımsız ve özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu atalarımızın bu eşsiz kahramanlıklarına borçluyuz” ifadesiyle, aziz vatanı ve manevi mirasları ilelebet sahiplenme taahhüdünde bulunuyor.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Bölgedeki ve dünyadaki gerilimlere karşı, geçmişte olduğu gibi en büyük güçlerinin birlik ve kardeşlik olduğunu belirten Ünverdi, “aydınlık yarınlarımız için her alanda daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz” mesajını veriyor. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, “Çanakkale’yi geçilmez kılarak cennet vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” şeklindeki duyguları vurguluyor.