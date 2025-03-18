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Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü Töreni

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANISINA DÜZENLENEN TÖREN

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Köşk Kent Meydanı’nda bir “Çelenk Sunma Töreni” gerçekleştirildi. Çanakkale Zaferi’nin bu önemli yıldönümü ve şehitlerimizi anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törende, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve birçok vatandaş hazır bulundu.

HATIRLA VE SAYGI DURUŞU

Köşk Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. J. Üstçavuş Emre Emecen, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Tören, onun konuşmasıyla sona erdi.

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