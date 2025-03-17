Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Mesajı

ÇANAKKALE VALİSİ’NİN MESAJI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bu önemli gün vesilesiyle, kahraman dedelerin yazdığı destanı bir kez daha gururla andıklarını belirtti. Vali Toraman, “Çanakkale Geçilmez” diyerek tüm dünyaya bağımsızlık kararlılığını gösteren milletin, Çanakkale Deniz Zaferi ile vatan sevgisi ve fedakarlıklarının en büyük örneğini sergilediğini ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Vali Toraman’ın mesajında, “Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz irademizin ve bağımsızlık tutkumuzun en güçlü nişanesidir” şeklinde değerlendirme yaptı. Ayrıca, ecdadın kendilerine bıraktığı bu şanlı mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutladığını ifade eden Vali, başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.