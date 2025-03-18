Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Anıldı

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Düzce’de, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, Merkez Büyük Camide şehitler dualarla anıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla il genelinde çeşitli törenler gerçekleştirildi. Merkez Büyük Cami’deki etkinliğe Vali Selçuk Aslan ve il protokolü katıldı.

ŞEHİTLERE DUALAR EDİLDİ

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra şehitler için dualar yapıldı. Vali Selçuk Aslan, “Onların fedakarlığı, bu topraklarda özgürce yaşamamızın temeli. Vefa borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, dualarımızı eksik etmiyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.