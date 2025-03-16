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Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Anıldı

ŞEHİTLER ANILDI

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçı öncesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Takım, bu anlamlı günde aziz şehitleri unutmamak adına çeşitli mesajlarla saygı duruşunda bulundu.

ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLANDI

Müsabakanın başlamasından önce, stat hoparlöründen gerçekleştirilen anons ile “Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi’mizin 110. yılı kutlu olsun” ifadeleriyle bu özel anma vurgulandı. Ayrıca, etkinliğin bir parçası olarak Maraton Üst Tribünü’nde dev Türk bayrağı açıldı. Maraton Alt Tribünü’nde ise “Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” yazılı pankart ve Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarının resimleri dikkat çekti.

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