Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Kutlamaları

ETKİNLİKLERİN DÜZENLENDİĞİ GÜN

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle Sultandağı’nda etkinlikler gerçekleştirildi. Anıt Meydanı’nda yapılan çelenk sunma töreninde Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

PROGRAMIN DEVAM ETMESİ

Törenin ardından ilçede bulunan çok amaçlı toplantı salonunda, Şehit Yılmaz Tankül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği program ile etkinlik sürdü. Bu programda şehitlerle ilgili video gösterimi yapıldı ve ardından ‘Fıtrat Değişir Sanma’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Çeşitli okullardan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program noktalandı.