Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Kutlandı

DENİZLİ VALİSİ’NDEN ANMA MESAJI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü dolayısıyla duygu dolu bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, “Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü ve Şehitler Günü’nü idrak etmenin onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYALIM

Vali Coşkun, mesajında, Çanakkale Zaferi’nin, “hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık destanlarından biri” olduğuna dikkat çekti. Çanakkale Zaferi’nin, “tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı” olduğunu belirten Coşkun, bu destanın “sadece teknoloji üstünlüğünün ve sayısal gücün savaşı kazanmada neden tek başına yeterli olamayacağını da tüm dünyaya kanıtladığını” ifade etti.

BİR GELECEK İNŞA ETME SORUMLULUĞU

Ayrıca, şehitlerden miras kalan bu “mukaddes emaneti asla yere düşürmemek” ve “şehitlerimizin fedakarlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde yeni bir gelecek inşa ederek çok daha da yükseklere taşımak” gerektiğinin altını çizen Coşkun, “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde tamamladı.