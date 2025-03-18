Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Kutlanıyor

TÜRK MİLETİ TARİHE ADINI YAZDIRDI

Türk milleti, 18 Mart 1915’te tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Çanakkale Savaşları, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor ve 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE ZAFER

Tam 325 gün süren Çanakkale Savaşları, 9 Ocak 1916’da Türk ordusunun zaferiyle noktalandı. 18 Mart 1915’te elde edilen deniz zaferi, Türkiye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Bu zafer, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini göstermiş oldu.

110. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERİ

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü sebebiyle 18 Mart’ta Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çeşitli törenler düzenlenecek. Bu yılki etkinliklerin teması “Yüz Onun” olarak belirlendi. Etkinlikler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın organizasyonu altında gerçekleştirilecek ve Çanakkale Şehitler Abidesi’nde bir tören düzenlenecek.