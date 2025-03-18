Çanakkale Zaferi’nin Tarihi Önemi Anlatıldı

ÇANAKKALE ZAFERİ ANISINA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı vesilesiyle “Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Zaferi” konulu bir konferans ve “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” temalı bir konser gerçekleştirdi. Etkinlikler, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve burada Çanakkale Savaşları’nın tarihi önemi ile Türk milletinin kahramanlık destanı vurgulandı. Tüm etkinliklerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler rahmetle anıldı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE TARİHSEL VURGULAR

Programın açılışına katılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Batı’nın Türklerle tarih boyunca bir rekabet içinde olduğunu belirtti. “Batı, Türklere karşı son Haçlı Seferi’ni 1. Dünya Savaşı’nda gerçekleştirmiş ve en büyük mücadelesini Çanakkale’de vermiştir. Ancak aziz ecdadımız, 250 bin şehit ve gazisiyle Çanakkale’yi geçilmez kılmıştır” dedi. Açılış konuşmalarının ardından, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Önder Duman, Çanakkale Savaşları’nın aşamalarını ve sonuçlarını detaylandırdı. Prof. Dr. Duman, “İtilaf Devletleri önce denizden, ardından karadan Çanakkale’yi geçmeye çalışmış, ancak Türk savunmasının direnci sayesinde bu girişimler başarısız olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, burada gösterdiği askeri deha ile ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak tanınmıştır” şeklinde konuştu.

MÜZİK VE KONSEPT GÜNÜ RENKLENDİREN UNSURLAR

Anma programının ikinci kısmında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğu ile OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” konseri verdi. Öğretim Görevlisi Oğuz Yılmaz ve ekibi, konser sırasında “Mızıka Çalındı”, “Eledim Eledim”, “Çanakkale İçinde” ve “Hey Onbeşli Onbeşli” eserlerini seslendirdi. Programa; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.